В новогодние праздники Керченская паромная переправа будет работать штатно

Паромы могут остановить свою работу только в случае изменения погоды Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В новогодние праздники Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Минтранса Республики Крым.

- В новогодние праздники паромная переправа работает в штатном режиме, - говорится в сообщении. Отмечается, что паромы могут приостановить работу только ввиду ухудшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что на подходах к Крымскому мосту было увеличено количество постов досмотра в связи с возросшим потоком транспорта и перевозимого в нем багажа.

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