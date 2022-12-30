В Симферополе завершился ремонт «шахматного фонтана»

Фото: Михаил Афанасьев, t.me/afanasev82

В Симферополе подрядчик завершил ремонт «шахматного фонтана» (каскадный фонтан на набережной реки Салгир). Об этом сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале.

Напомним, к ремонту фонтана приступили в сентябре. Рабочие отремонтировали чашу сооружения, привели в порядок парапеты и ступени, заменили плитку, насосное оборудование, форсунки, а также подводящие сети. Обновленный фонтан оборудован архитектурной подсветкой.

Фото: Михаил Афанасьев, t.me/afanasev82

Фото: Михаил Афанасьев, t.me/afanasev82

– Все выполнено на достойном уровне. Это большой шаг к завершению реконструкции Центрального парка культуры и отдыха. – подчеркнул Афанасьев. – Рад, что наконец-то такой арт-объект может радовать глаза наших горожан и гостей столицы. Весной, когда фонтан начнет выполнять свою основную функцию, эта локация однозначно станет местом притяжения для симферопольцев.

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