В Симферополе завершился ремонт «шахматного фонтана»

Фото: Михаил Афанасьев, t.me/afanasev82
В Симферополе подрядчик завершил ремонт «шахматного фонтана» (каскадный фонтан на набережной реки Салгир). Об этом сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале.
Напомним, к ремонту фонтана приступили в сентябре. Рабочие отремонтировали чашу сооружения, привели в порядок парапеты и ступени, заменили плитку, насосное оборудование, форсунки, а также подводящие сети. Обновленный фонтан оборудован архитектурной подсветкой.
Фото: Михаил Афанасьев, t.me/afanasev82
Фото: Михаил Афанасьев, t.me/afanasev82
– Все выполнено на достойном уровне. Это большой шаг к завершению реконструкции Центрального парка культуры и отдыха. – подчеркнул Афанасьев. – Рад, что наконец-то такой арт-объект может радовать глаза наших горожан и гостей столицы. Весной, когда фонтан начнет выполнять свою основную функцию, эта локация однозначно станет местом притяжения для симферопольцев.
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