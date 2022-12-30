В Крыму обустроят эколого-просветительский маршрут «К водопаду Учан-Су»

Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»

В ФГБУ «Заповедный Крым» приступили к благоустройству очередного эколого- просветительского маршрута «К водопаду Учан-Су».

- Туристических маршрутов, нуждающихся в благоустройстве, на данном этапе немало, но медленно и уверенно мы движемся к поставленной цели - создать на территории заповедника как можно больше мест отдыха и смотровых площадок, - приводит КИА сообщение пресс-службы учреждения.

Отмечается, что в текущем сезоне на различных маршрутах было создано 10 смотровых площадок, также там появились 160 новых скамеек.

Ранее сообщалось, что ялтинские власти займутся восстановлением Солнечной тропы. Проект могут создавать как эксперты, так и обычные крымчане.

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