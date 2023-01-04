В Крыму создана Межведомственная комиссия для решения вопросов жителей Херсонской области

Заявления на приобретение жителями Херсонской области жилья в Крыму по сертификатам должны рассматриваться не более десяти рабочих дней Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму создали Межведомственную комиссию по рассмотрению заявлений на получение выплат на приобретение жилья для жителей Херсонской области. Соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова опубликовано на портале правительства РК.

Согласно документу, заявления на приобретение жителями Херсона и Херсонской области жилья в республике по сертификатам должны рассматриваться не более десяти рабочих дней.

- По результатам рассмотрения заявлений направлять в Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым заключения о возможности предоставления сертификата, либо об отсутствии таких оснований , - говорится в распоряжении.

Напомним, ранее крымские МФЦ начали принимать заявки на получение жилья от вынужденных переселенцев из Херсона и области. К началу декабря в центр крымской столицы за социальной помощью обратилось около 12 тысяч херсонцев.