Задержан севастополец, укравший из магазина фирменные кроссовки за 4 тысячи рублей

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» Фото: Артем КИЛЬКИН

25-летнему парню из Севастополя грозит до двух лет лишения свободы за кражу фирменных кроссовок из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Под видом добросовестного покупателя подозреваемый выбрал понравившуюся ему обувь, примерил и вместо того, чтобы оплатить покупку, решил просто оставить взамен свои старые ботинки, которые положил в коробку из-под кроссовок, - говорится в сообщении.

После этого парень, думая, что обмен состоялся, ушел по своим делам в обнове за 4 тысячи рублей. Установить его личность помогла запись с камер видеонаблюдения, и молодой человек был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Симферополе таксист украл из магазина продукты на 11 тысяч рублей. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

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