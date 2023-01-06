Информация о дефиците бензина в Крыму является фейком Фото: Олег Укладов

В Минтопэнерго Крыма заявили, что дефицита бензина в республике нет.

- Дефицита топлива в Крыму нет. Ограничения поставок топлива были связаны с перебоями работы Керченской паромной переправы из-за погодных условий, - сообщил министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь корреспонденту «Крым 24».

Напомним, в Керченском проливе во второй половине дня 6 января ожидается усиление ветра. Будет действовать штормовое предупреждение, однако паромы продолжат ходить штатно.

С начала работы переправы 9 октября через Керченский пролив в обе стороны было перевезено более 58 тысяч пассажиров, более 42 тысяч единиц автотранспорта и почти 5 тысяч ж/д вагонов.

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