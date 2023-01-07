Аксенов поздравил крымчан с Рождеством

Глава Крыма поздравил верующих с Рождеством Христовым. Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил православных верующих с Рождеством Христовым. Текст поздравления опубликован в телеграм-канале главы РК.

– Этот светлый праздник дарит нам радость и надежду, объединяет в стремлении к справедливости, напоминает о милосердии и сострадании, о вековых традициях и духовных ценностях нашего народа. Искренняя вера всегда помогала людям пережить времена суровых испытаний, – подчеркнул Аксенов.

Он пожелал православным физического и духовного здоровья, мудрости, терпения и желания творить добро.

Ранее КП-Крым писала, что в Севастополе в рождественскую ночь сработала система ПВО, громкий звук был слышен почти во всех районах города. Как сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев, в три часа ночи над Северным молом был сбит беспилотный летательный аппарат.

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