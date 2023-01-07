В Севастополе простились с тремя морпехами, погибшими в ходе СВО

Фото: Михаил Развожаев, t.me/razvozhaev

Накануне, 6 января в Севастополе прошло прощание с тремя военнослужащими, погибшими при артобстреле в Херсонской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

– Сегодня вместе с Андреем Анатольевичем Турчаком - секретарем генерального совета партии [«Единая Россия»], первым заместителем председателя Совета Федерации - проводили в последний путь двух наших воинов. Также сегодня в Севастополе простились еще с одним нашим бойцом. Наши воины погибли при артиллерийском обстреле на Херсонской земле, – написал губернатор.

Фото: Михаил Развожаев, t.me/razvozhaev

Фото: Михаил Развожаев, t.me/razvozhaev

Турчак и Развожаев проводили в последний путь замкомандира десантно-штурмовой роты по военно-политической работе Дмитрий Клепова и гвардии лейтенанта, командира стрелкового взвода отдельной роты стрелкового батальона Алексей Куликова. В тот же день севастопольцы простились с гвардии старшиной Дмитрием Мельниченко. Все трое служили в 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота.

Напомним, в конце ноября в Севастополе проводили в последний путь гвардии младшего сержанта запаса Валерия Воробьева, погибшего в Запорожской области. Валерий родился в Костроме, в Севастополе прожил больше 10 лет, в сентябре решил отправиться в зону специальной военной операции добровольцем.

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