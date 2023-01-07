В рождественских богослужениях в Севастополе приняли участие более трех тысяч человек

Фото: УМВД России по Севастополю

Более 130 сотрудников органов внутренних дел обеспечивали охрану общественного порядка во время рождественского сочельника и праздничных богослужений в Севастополе. В рождественских богослужениях приняли участие более трех тысяч человек, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

– Всего за период рождественских праздников в УМВД России по г. Севастополю поступило 151 сообщение от граждан, раскрыто пять преступлений, пять лиц задержано в качестве подозреваемых, – говорится в сообщении.

До завершения всех праздничных мероприятий стражи порядка продолжат нести службу в усиленном режиме, добавили в ведомстве.

Напомним, в Севастополе в рождественскую ночь сработала система ПВО, громкий звук был слышен почти во всех районах города. Как сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев, в три часа ночи над Северным молом был сбит беспилотный летательный аппарат.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50