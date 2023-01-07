В Евпатории благоустроили сквер имени Эшрефа Шемьи-заде

Фото: Александр Лоскутов, t.me/aaloskytov

Врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов сообщил о завершении работ по благоустройству сквера имени крымскотатарского поэта Эшрефа Шемьи-заде.

– В Евпатории скверу, расположенному на пересечении улиц Гоголя, Демышева и Коробкова, в 2011 году присвоено имя поэта Эшрефа Шемьи-заде. Как писала пресса того времени, «В настоящее время открыт благотворительный счет и ведется сбор средств на благоустройство сквера и установку здесь бюста поэта». Не знаю судьбу «благотворительного счета», но сквер мы, администрация и горсовет, благоустроили. Нашли место и для детской и спортивной площадок, и для парковочных мест, и для беседок и лавочек. сохранили тенистые деревья, а жители соседних домов пообещали мне высадить еще десяток деревьев и кустов самостоятельно, – написал Лоскутов в своем телеграм-канале.

Фото: Александр Лоскутов, t.me/aaloskytov

Фото: Александр Лоскутов, t.me/aaloskytov

Фото: Александр Лоскутов, t.me/aaloskytov

Он выразил уверенность, что обновленный сквер будет пользоваться популярностью у жителей и гостей Евпатории.

Ранее сообщалось, что в Симферополе завершается ремонт парка «Мемориал на месте массовых расстрелов советских граждан в годы Великой Отечественной войны «Скорбящая». Рабочие на месте уже заменили плитку к памятнику «Скорбящая», а остальные работы продолжаются в штатном режиме. В скором времени в парке поставят новые лавочки, урны, дренажную систему и отмостку.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50