Константинов: атаки беспилотников на Крым связаны с желанием Киева заляпать праздники кровью

Фото: crimea.gov.ru

Одной из причин атак беспилотников ВСУ на Крым в последние дни является желание украинских властей «изгадить, заляпать кровью» праздники. Такое мнение выразил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

– Враг периодически проверяет нашу оборону на прочность. И потому мы в любой момент должны соблюдать максимальную бдительность и готовность к отражению вражеских атак. Ну и, кроме того, давно замечено, что украинская сторона особо возбуждается на наши праздники, особенно православные. Для нее очень важно их изгадить, заляпать кровью, – передает слова спикера крымского парламента РИА Новости.

Напомним, в Севастополе в рождественскую ночь сработала система ПВО, громкий звук был слышен почти во всех районах города. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в три часа ночи над Северным молом был сбит украинский беспилотник.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50