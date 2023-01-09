В Севастополе на мысе Айя созрела бесстыдница - январь 2023

Земляничное дерево растет на Крымском полуострове. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Январь на дворе, а на Крымском полуострове, а точнее в Ласпинской бухте Севастополя на мысе Айя можно полакомиться плодами земляничника или бесстыдницы.

Земляничное дерево или бесстыдница раз в год обновляет свою кору. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Дерево называют бесстыдницей за сезонную линьку коры, которая происходит в июне, то есть растение раз в год «раздевается».

По дороге на мыс Айя можно ориентироваться на указатели. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Нужно в Севастополе сесть на автобус в Ялту, доехать до Ласпи, а там, держась правой стороны, пройти пешком в сторону мыса Айя, где и растет земляничник, - такую незамысловатую логистику озвучивают знатоки Крымского полуострова.

Плоды земляничного дерева. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Небольшие плоды красного цвета, внешне смахивающие на ягоды боярышника, созревают и становятся мягкими после Нового года, в январе.

Но Ласпинская бухта, мыс Айя хороши в любое время года, даже если нельзя порадовать свои вкусовые рецепторы необычными плодами, отдаленно напоминающими по вкусу землянику.

Ласпинская бухта очень живописна. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Пейзажи здесь завораживающие – Черное море, Крымские горы, много воздуха и разнообразной зелени.

Крымский полуостров - это край контрастов: на ЮБК зреет земляничник, а вот на Ай-Петри и Ангарском перевале можно покататься на санках по самому настоящему снегу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50