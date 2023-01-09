В Севастополе на мысе Айя созрела бесстыдница - январь 2023

Земляничное дерево растет на Крымском полуострове.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Январь на дворе, а на Крымском полуострове, а точнее в Ласпинской бухте Севастополя на мысе Айя можно полакомиться плодами земляничника или бесстыдницы.
Земляничное дерево или бесстыдница раз в год обновляет свою кору.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Дерево называют бесстыдницей за сезонную линьку коры, которая происходит в июне, то есть растение раз в год «раздевается».
По дороге на мыс Айя можно ориентироваться на указатели.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
- Нужно в Севастополе сесть на автобус в Ялту, доехать до Ласпи, а там, держась правой стороны, пройти пешком в сторону мыса Айя, где и растет земляничник, - такую незамысловатую логистику озвучивают знатоки Крымского полуострова.
Плоды земляничного дерева.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Небольшие плоды красного цвета, внешне смахивающие на ягоды боярышника, созревают и становятся мягкими после Нового года, в январе.
Но Ласпинская бухта, мыс Айя хороши в любое время года, даже если нельзя порадовать свои вкусовые рецепторы необычными плодами, отдаленно напоминающими по вкусу землянику.
Ласпинская бухта очень живописна.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Пейзажи здесь завораживающие – Черное море, Крымские горы, много воздуха и разнообразной зелени.
Крымский полуостров - это край контрастов: на ЮБК зреет земляничник, а вот на Ай-Петри и Ангарском перевале можно покататься на санках по самому настоящему снегу.
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