В аптеках Крыма наблюдается некоторый дефицит лекарств импортного производства

В Крыму существует некоторый дефицит препаратов импортного производства Фото: Даниил ОПАРИН

В аптеках Крыма отсутствующие импортные лекарственные препараты заменяют аналогами отечественного производства.

- Отмечается некоторый дефицит препаратов импортного производства, тем не менее имеются отечественные аналоги, - сообщали РИА Новости Крым в пресс-службе республиканского Минздрава.

Так, в аптечной сети «‎Крым-Фармации»‎, которая находится в ведении министерства, нет недостатка в препаратах, которые обязательно должны быть в наличии в аптеках всех форм собственности.

Напомним, ранее в Минтопэнерго Крыма заявили, что дефицита бензина в республике нет. Ограничения поставок топлива были связаны с перебоями работы Керченской паромной переправы из-за погодных условий.

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