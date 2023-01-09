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НовостиОбщество9 января 2023 5:45

В аптеках Крыма наблюдается некоторый дефицит лекарств импортного производства

Их заменяют отечественными аналогами
Екатерина НАЗАРОВА
В Крыму существует некоторый дефицит препаратов импортного производства

В Крыму существует некоторый дефицит препаратов импортного производства

Фото: Даниил ОПАРИН

В аптеках Крыма отсутствующие импортные лекарственные препараты заменяют аналогами отечественного производства.

- Отмечается некоторый дефицит препаратов импортного производства, тем не менее имеются отечественные аналоги, - сообщали РИА Новости Крым в пресс-службе республиканского Минздрава.

Так, в аптечной сети «‎Крым-Фармации»‎, которая находится в ведении министерства, нет недостатка в препаратах, которые обязательно должны быть в наличии в аптеках всех форм собственности.

Напомним, ранее в Минтопэнерго Крыма заявили, что дефицита бензина в республике нет. Ограничения поставок топлива были связаны с перебоями работы Керченской паромной переправы из-за погодных условий.

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