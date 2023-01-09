С начала работы Керченской переправы паромами перевезено более 60 тысяч пассажиров

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет Фото: Дмитрий СТЕШИН

С начала работы Керченской паромной переправы в обе стороны было перевезено более 60 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1465 рейсов.

- С ночи на 9 октября по 9 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 60 489 пассажиров, 44 358 единиц автотранспорта и 5 110 ж/д вагонов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что действующих штормовых предупреждений по проливу на 9 января нет.

Напомним, Крымский мост полностью закроют для автомобилей 10 января. Водителей просят заранее планировать поездки.

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