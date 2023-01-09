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НовостиОбщество9 января 2023 7:18

Крючков: в соцсетях вбрасывается ложная информация про ситуацию в Крыму

Советник главы Крыма предупредил о новой волне фейков относительно ситуации в республике
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Сергей Аксенов/tg

Фото: Сергей Аксенов/tg

В соцсетях создаются чаты городов и чрезвычайных происшествий, через которые вбрасывается ложная информация, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

- Новый год начался с активизации работы украинских спецслужб в информационном поле. Одно из главных направлений - Крым. В социальных сетях создаются чаты городов, чрезвычайных происшествий, Крымского моста. Через них вбрасывается разная ложная информация, - написал он в своем Tg-канале.

Он призвал доверять только официальным СМИ, сайтам и страницам.

Ранее сообщалось, что Крымский мост полностью закроют для автомобилей 10 января. Водителей просят заранее планировать поездки.

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