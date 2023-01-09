Крючков: в соцсетях вбрасывается ложная информация про ситуацию в Крыму

Фото: Сергей Аксенов/tg
В соцсетях создаются чаты городов и чрезвычайных происшествий, через которые вбрасывается ложная информация, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
- Новый год начался с активизации работы украинских спецслужб в информационном поле. Одно из главных направлений - Крым. В социальных сетях создаются чаты городов, чрезвычайных происшествий, Крымского моста. Через них вбрасывается разная ложная информация, - написал он в своем Tg-канале.
Он призвал доверять только официальным СМИ, сайтам и страницам.
Ранее сообщалось, что Крымский мост полностью закроют для автомобилей 10 января. Водителей просят заранее планировать поездки.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50