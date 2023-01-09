Под Симферополем в ДТП с участием такси пострадали два человека 7 января

Фото: пресс-служба МЧС по РК

На автодороге Школьное - Скворцово (Симферопольский район) 7 января произошло ДТП с участием такси. Есть пострадавшие.

- По прибытии, пожарные выяснили, что в районе поворота в сторону села Межгорное водитель легкового автомобиля «Renault Logan» не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Внутри салона находились два человека, которым потребовалась госпитализация. Причины ДТП в настоящее время устанавливаются.

Напомним, четыре человека погибли в страшном ДТП в Алуште в ночь на 29 декабря 2022 года. Водитель не справился с управлением и влетел прямо в дерево.

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