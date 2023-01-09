Аксенов: загрузка крупных курортных комплексов Крыма в новогоднюю ночь превысила 90%

В период новогодних праздников в Крыму отдохнули 177 тысяч туристов Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

За время новогодних каникул в Крыму отдохнули 177 тысяч туристов. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– За прошедший год в Крыму отдохнуло 6 миллионов 534 тысячи туристов, в период новогодних праздников – 177 тысяч. Средняя загрузка средств размещения составила 60%, ряда объектов – более 80%. Загрузка крупных курортных комплексов в новогоднюю ночь превысила 90%, – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Аксенова, в 2022 году более 80% отдыхающих прибыли на полуостров по Крымскому мосту автомобилями и автобусами, 19% - поездами. При этом число туристов, приехавших ж/д транспортом, в сравнении с 2021 годом увеличилось в 2,5 раза.

Ранее сообщалось, что организованный турпоток в Крым в 2022 году снизился на 50%. По словам президента ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрея Пылова, это связано с тем, что туристы стали чаще самостоятельно планировать свои поездки.

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