Организованный турпоток в Крым в 2022 году снизился на 50%

Все больше туристов самостоятельно планируют путешествия Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снижение организованного туристического потока в Крым в 2022 году составило примерно 50%. Организованным турпотоком было охвачено порядка 2 млн человек, туристы все чаще самостоятельно планируют свой отдых, пишет ТАСС со ссылкой на президента ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрея Пылова.

В декабре министр туризма Республики Крым Вадим Волченко заявлял, что в 2022 году турпоток в регион снизился на 30%, Крым посетили около 6,3 млн человек (в 2021 году – 9,5 млн).

– Всей статистики у нас, конечно, нет, но, по данным нашей ассоциации, которая охватывает большую часть рынка, спад организованного турпотока в Крым в среднем составляет около 50% относительно прошлого года. Мы говорим о том потоке, который оперируется туроператорскими компаниями и официально зарегистрированными гостиницами. Сильнее всего пострадали агентства, связанные с чартерными перевозками, – рассказал Пылов ТАСС.

Он добавил, что в настоящее время происходит перераспределение туристического потока. Так, стало больше автотуристов, путешествующих самостоятельно – однако из-за отсутствия инструментов их учета подсчитать их точное количество невозможно.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три года в Крыму в рамках реализации инвестиционных проектов появится 5 тысяч новых гостиничных номеров, а в перспективе ближайших пяти лет – 20 тысяч.

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