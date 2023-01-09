На автодороге Ялта-Севастополь в ДТП с участием экскаватора пострадал мужчина

Фото: МВД по РК

Утром 9 января на автодороге Ялта-Севастополь в аварии пострадал водитель легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Фото: МВД по РК

- Водитель транспортного средства «Киа» не выбрал безопасную дистанцию до движущего впереди экскаватора, в результате чего произошло столкновение, - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель легковушки получил травмы, с которыми его госпитализировали. Подробности ДТП устанавливаются.

Напомним, 7 января под Симферополем в ДТП с участием такси пострадали два человека. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась.

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