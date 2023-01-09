Для обработки дорог Большой Ялты использовали 135 тонн противогололедной смеси

Фото: Янина Павленко/Tg

Ялтинские предприятия «Крымавтодор» и МБУ «ДЭУ» использовали 135 тонн противогололедной смеси и 66 тонн соли.

- Особое внимание уделили Гаспре и Стройгородку, Краснокаменке, Горному и Высокогорному, дороге на Ай-Петри, - цитирует КИА главу местной администрации Янину Павленко.

Напомним, на минувших выходных на Ай-Петри выпало 8 сантиметров снега. Ввиду этого на самом плато, а также на Ангарском перевале развернули спасательные посты. Десятки, если не сотни, крымчан отправились туда за зимними «покатушками». Однако уже же в ближайшие дни в Крыму снова ожидается плюсовая температура.

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