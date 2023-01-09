В Симферополе вор-рецидивист ограбил собутыльника

В Симферополе полицейские задержали 28-летнего местного жителя, который ограбил 38-летнего собутыльника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе полицейские задержали 28-летнего местного жителя, который ограбил 38-летнего собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Республике Крым.

– В дежурную часть ОП №3 «Центральный» УМВД России по городу Симферополю с заявлением обратился 38-летний местный житель. Потерпевший рассказал, что в ходе распития спиртных напитков ранее ему незнакомый мужчина попросил у него деньги взаймы на такси и, дождавшись когда он достанет наличные, выхватил у него из рук все купюры и скрылся. Сумма ущерба составила свыше 23 тысяч рублей, – говорится в сообщении.

Задержанный во всем сознался и пояснил, что успел распорядиться деньгами по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ – «Грабеж», санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Известно, что мужчина ранее уже был судим за совершение имущественного преступления. Расследование продолжается, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Ялте многодетную мать приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов. Женщина задолжала детям 125 тысяч рублей.

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