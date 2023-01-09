Жительницу Симферополя осудят за попытку сбыть наркотики в СИЗО

Жительница Симферополя обвиняется в покушении на сбыт наркотиков Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Симферополя предстанет перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 228.1). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

По версии следствия, в начале января прошлого года женщина по просьбе лица, содержащегося в симферопольском СИЗО, согласилась продать ему наркотики.

– Злоумышленница попросила передать свою знакомую, не осведомленную о преступных намерениях последней, в следственный изолятор с продуктами питания наркотическое средство производное N-метилэфедрона, – говорится в сообщении.

Однако наркотик не дошел до адресата – при досмотре запрещенное вещество было обнаружено и изъято.

Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд города Симферополя.

Ранее сообщалось, что в Симферополе вор-рецидивист ограбил собутыльника. Ему грозит 12 лет колонии.

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