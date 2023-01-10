В Севастополе за пять лет намерены отремонтировать 71 здание в 40 школах

Одно из помещений учебного учреждения, отремонтированного в 2022 году. Фото: Михаил Развожаев/Tg/скриншот из видео

В Севастополе за пять лет планируется выполнить работы в 71 здании в 40 школах в рамках программы капремонта учебных учреждений, которая реализуется по поручению президента РФ.

Список объектов, подлежащих капремонту, к настоящему времени согласован.

- Как только закончим оформление всех необходимых документов, обязательно расскажу, какие школы уйдут на ремонт уже в конце этого учебного года - апреле/мае, - написал Развожаев в своем Tg-канале.

Также он а напомнил, что в 2022 году были полностью отремонтированы 9 объектов в 6-ти учреждениях: здание мастерских в образовательном центре имени В.Д. Ревякина, здания школ № 30 и № 55, основное здание, здание мастерских, здание столовой и библиотеки школы № 47, здание и спортивный зал начальной школы № 12 на улице Раенко и здание начальной школы-интерната № 6.

Напомним, реконструкция севастопольского мемориала «Штык и парус» начнется в 2023 году. Подрядчик, который отремонтирует обелиск «Городу-герою Севастополю», уже найден.

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