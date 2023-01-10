Несколько улиц Симферополя остались без воды из-за аварии

Жители ряда улиц Симферополя остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители ряда улиц Симферополя остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

– 10 января c 12:30 по 16:00 (ориентировочно) будет ограничено водоснабжение по адресам: ул. Калинина, ул. Павленко, ул. Спера, ул. Дзюбанова, ул. Индустриальная, ул. Телегина, ул. Красного Креста, ул. Чернышевского, ул. Рабочая, ул. Транспортная, ул. Дражинского, а также прилегающие улицы и переулки, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 10 января отключат свет на 12 улицах и двух переулках. В столице Крыма ремонтируют электросети.

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