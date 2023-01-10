В Симферополе 11 января отключат свет на 9 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

11 января в Симферополе временно отключат свет на 9 улиц.

- Отключения линий электропередачи будут происходить с 8 до 17 часов. Причина – плановый ремонт электрооборудования, - сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

В городе Симферополе 11 января 2023 года электричества не будет по следующим адресам:

- улицы Долгоруковская (Карла Либкнехта), 38/51, 38; Екатерининская (Карла Маркса), 60; Севастопольская, 76-152 ; Д. Ульянова, 1А, 6, 10; 8 Марта, 118-134А , 153-169/45 ; Курцовская, 42, 42А; Баррикадная, 1, 2; Залесская, 2А, 1-15 ; Шевченко, 2-36 , 1-23.

Но у ресурсоснабжающих компаний Крыма не всегда все идет по плану. Например, 10 января прекратилось водоснабжение нескольких улиц Симферополя. Краны пересохли из-за аварии на водопроводе. Инженерные коммуникации столицы Крыма, как и других муниципалитетов республики, оставляют желать лучшего, то есть изношены до предела. Вот проржавевшие трубы и не дают скучать работникам государственного унитарного предприятия «Вода Крыма».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50