Крымчанин получил семь лет за попытку сбыта крупной партии каннабиса

Приговор пока не вступил в законную силу Фото: Артем КИЛЬКИН

Армянский городской суд приговорил 36-летнего крымчанина к семи годам лишения свободы за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30 - пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере»), части 2 статьи 231 УК РФ («Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства») и по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере»). Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

– Установлено, что зимой прошлого года подсудимый с целью дальнейшего сбыта в домовладении по улице Степной в селе Волошино оборудовал теплицу, где вырастил более 90 растений конопли. В дальнейшем он срезал выращенные растения и хранил. Часть запрещенных веществ он попытался сбыть за денежное вознаграждение в размере более 80 тысяч рублей, – говорится в сообщении.

Деятельность мужчины пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. В ходе обыска у мужчины изъяли более 7 кг готового вещества.

Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.

Ранее КП-Крым писала, что жительница Симферополя предстанет перед судом за попытку сбыть наркотики в СИЗО. В начале января прошлого года женщина по просьбе лица, содержащегося в симферопольском изоляторе, согласилась продать ему наркотики. Однако «товар» не дошел до адресата – при досмотре запрещенное вещество было обнаружено и изъято.

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