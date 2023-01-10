В Детском парке Симферополя продолжается подготовка к весенней высадке цветов

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В крымской столице уже полным ходом идет подготовка к весенней высадке цветов, которые, как правило, сменяют главное украшение городского пейзажа после зимы - снег. Правда в этом году на горизонте пока только серость и туман, но традицию никто не нарушает.

В настоящее время готовится рассада для украшения Детского парка, сообщили в пресс-службе местной горадминистрации.

Напомним, месяцем ранее в Симферополе в рамках компенсационного озеленения высадили три тысячи деревьев, а также 7 500 кустарников.

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