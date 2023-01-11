Более девяти тысяч крымчан вакцинировались от гриппа

В Крыму от гриппа привилось более 900 тысяч человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более девяти тысяч жителей Крыма прошли иммунизацию против гриппа. Среди них 706 тысяч - взрослые, 238 тысяч - дети.

- Было привито 80% от плана, то есть 100% плана мы не достигли - это 60% взрослого и детского населения - миллион 112 тысяч человек. Всего вакцинацию прошло 944 тысячи человек, - сообщил «Крым 24» замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

По его словам, в минувшем году вакцинацию против гриппа прошло вдвое меньше крымчан из-за сложностей с COVID-19.

Напомним, в конце декабря минувшего года в Севастополь дополнительно поступили пять тысяч доз вакцины от гриппа.

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