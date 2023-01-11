В Ялте снесут летнее кафе, закрывшее корневую систему краснокнижных деревьев

Фото: Янина Павленко/Tg

На Пушкинской в Ялте после сообщений местных жителей приостановлено строительство некапитальной площадки под летнее кафе. Об этом сообщила глава местной горадминистрации.

- Оказалось, что пользователь участка вместе с реконструкцией здания под ресторан начал возводить рядом некапитальную площадку под летнее кафе. Разрешений на ее возведение не предоставлены! - написала Павленко в своем Tg-канале.

Фото: Янина Павленко/Tg

Площадка полностью закрыла корневую систему минимум четырех деревьев, в том числе краснокнижных. По словам Павленко, следующий после проверки этап - снос объекта.

Напомним, ранее глава Следкома Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за стройки в исторической части Ливадии. На участке, где разрешена только малоэтажная застройка, возводится семиэтажное здание.

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