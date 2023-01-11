За три месяца паромами через Керченский пролив перевезено более 61 тысячи пассажиров

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена Фото: Виктор Гусейнов

За минувшие три месяца со дня возобновления работы Керченской переправы паромами в обе стороны было перевезено более 61 тысячи пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 11 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 61 378 пассажиров, 45 066 единиц автотранспорта и 5 110 ж/д вагонов, - говорится в сообщении.

Совокупно паромами, работающими на линии, в обе стороны выполнено 1478 рейсов.

Отмечается, что 11 января по Керченскому проливу действует штормовое предупреждение. Напомним, что со вчерашнего вечера робота паромов была временно приостановлена ввиду непогоды.

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