Афанасьев предложил симферопольцам выбрать название для нового веревочного парка

Фото: Михаил Афанасьев/Tg

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев предложил местным жителям выбрать название для нового веревочного парка в городе.

- Совсем скоро в нашем городе начнет работу еще один классный объект - веревочный парк. Предлагаю провести небольшой конкурс на выбор названия для этого объекта. Пишите свои варианты в комментариях на моей странице Вконтакте, среди них вместе выберем лучший! - написал он в своем Tg-канале, выразив уверенность, что парк придется по душе как симферопольцам, так и гостям города.

Напомним, в Детском парке Симферополя продолжается подготовка к весенней высадке цветов. Рассада пока «набирается сил» в теплицах.

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