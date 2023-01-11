В Крыму по состоянию на 11 января выявили 16 новых заболевших ковидом

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым по состоянию на утро 11 января выявили 16 новых случаев заболевания коронавирусом, с начала пандемии - 210 894. Такие данные приводит республиканский Минздрав.

За последние 24 часа с ковидом были госпитализированы 6 человек, за все время - 62 701. Выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки 16 человек, 203 660 - с начала пандемии.

Смертей от коронавируса за минувшие сутки не зафиксировано, за все время ковид унес жизни 5 413 человек.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 3 новых случая заболевания COVID-19, за все время - 97 413. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 7 человек. Выписаны 6 пациентов. На данный момент в больницах находятся 35 пациентов, из них 28 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что более девяти тысяч крымчан прошли процедуру вакцинации от гриппа. Среди них 706 тысяч взрослого населения и 238 тысяч детского.

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