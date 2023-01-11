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НовостиОбщество11 января 2023 9:22

Десять улиц Симферополя остались без воды 11 января из-за аварий на сетях

По некоторым адресам воды не будет весь день
Екатерина НАЗАРОВА
Воды по указанным адресам не будет временно

Воды по указанным адресам не будет временно

Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В результате двух аварий на сетях холодного водоснабжения 11 января без воды остались некоторые улицы Симферополя. Об этом сообщили в ГУП РК «‎Вода Крыма».

Так, до полуночи холодное водоснабжение будет ограничено на улицах Героев Сталинграда, Марка Донского, Енисейская, Иртышская, Обская, Амурская, Маршала Василевского, Узловая, а также в селе Перово (частично). Без воды могут остаться и прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, до 16.00 краны будут сухими на улицах Ушакова и Дмитрия Ульянова (частично).

Напомним, 11 января в Симферополе нет света на 9 улицах. До вечера рабочие будут чинить электросети.

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