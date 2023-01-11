Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 января 2023 9:29

Заповедники Крыма в 2022 году посетили более 300 тысяч человек

В республике 7 особо охраняемых природных территорий федерального значения и 194 – регионального значения
Дмитрий Коренев
Опукский природный заповедник

Опукский природный заповедник

Фото: Юлия МАРКИНА

За 2022 год заповедные зоны Крыма посетили более 300 тысяч человек. Об этом в День заповедников и национальных парков 11 января сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

– В республике создано семь особо охраняемых природных территорий федерального значения и 194 — регионального значения. В их числе — широко известные не только в Крыму, но и далеко за его пределами Ялтинский горно-лесной заповедник, Опукский заповедник, Казантипский заповедник, – написал он в своем телеграм-канале.

Он выразил уверенность, что посещаемость крымских заповедных зон будет только расти.

Ранее сообщалось, что в прошлом году на маршрутах крымских заповедников оборудовали десять смотровых площадок и установили 157 скамеек; отремонтировали пешеходный мостик на Боткинской тропе и обустроили пикниковые зоны с туалетами на ЭПО «Черешневый сад» и озере у кордона.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50