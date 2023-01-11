Заповедники Крыма в 2022 году посетили более 300 тысяч человек

Опукский природный заповедник Фото: Юлия МАРКИНА

За 2022 год заповедные зоны Крыма посетили более 300 тысяч человек. Об этом в День заповедников и национальных парков 11 января сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

– В республике создано семь особо охраняемых природных территорий федерального значения и 194 — регионального значения. В их числе — широко известные не только в Крыму, но и далеко за его пределами Ялтинский горно-лесной заповедник, Опукский заповедник, Казантипский заповедник, – написал он в своем телеграм-канале.

Он выразил уверенность, что посещаемость крымских заповедных зон будет только расти.

Ранее сообщалось, что в прошлом году на маршрутах крымских заповедников оборудовали десять смотровых площадок и установили 157 скамеек; отремонтировали пешеходный мостик на Боткинской тропе и обустроили пикниковые зоны с туалетами на ЭПО «Черешневый сад» и озере у кордона.

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