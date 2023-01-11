За год в Крыму сформировали инвестплощадки на 4,4 миллиарда рублей

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В разных муниципалитетах Крыма за год создали 139 новых инвестиционных площадок, сообщили в пресс-службе Корпорации развития республики. Их общая кадастровая стоимость превысила 4,4 миллиарда рублей.

Ранее эти территории никем не использовались. Нередко участки даже не имели определенных границ. Одна из причин - нехватка средств в муниципальных бюджетах.

Ввиду этого в минувшем году власти республики решили передать их в ведение Корпорации. Теперь на эти территории намерены привлекать арендаторов, чтобы увеличивать налоговые поступления. На новых площадках теперь есть все условия для бизнеса по 33 видам деятельности.

- Это растениеводство, животноводство, садоводство, хранение и переработка сельхозпродукции, курорты и туризм, спорт и другие, - цитирует пресс-служба генерального директора Корпорации Даниила Пидаева.

Напомним, в Симферополе ищут инвестора для ремонта трех зданий кинотеатров. Речь идет о кинотеатрах «Симферополь», «Космос» и имени Шевченко.

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