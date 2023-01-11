На уборку Ялты в 2023 году выделили почти 224 млн рублей

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

На уборку Ялты в 2023 году выделено 224 млн рублей. Расходы по этой статье по сравнению с прошлым годом увеличены на 50 млн рублей, сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

– В этом году выделяем почти 224 млн (плюс 50 млн к прошлому году). Продолжаем работать с фирмой, которая обеспечивает Ялту иногородними помощниками. Сегодня 30 человек расчищают и зеленые зоны, и наводят лоск на дворовых территориях, где было проведено благоустройство, – написала она в своем телеграм-канале.

По ее словам, с февраля власти Ялты вновь сфокусируются на уборке поселков. В частности, пристальное внимание будет уделено состоянию контейнерных площадок. Также заключен отдельный контракт на ежедневную уборку улиц Киевской и Московской.

Павленко отметила, что за праздничную неделю в Ялте вывезли рекордные 70 тонн мусора (обычно – 40-50 тонн).

Ранее сообщалось, что в Ялте снесут летнее кафе, закрывшее корневую систему краснокнижных деревьев. Строительство некапитальной площадки было начато без разрешения, в настоящее время оно приостановлено.

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