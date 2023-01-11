В Керчи начали ремонтировать Центральную детскую библиотеку

Фото: администрация Керчи

В Керчи подрядчик приступил к капитальному ремонту Центральной детской библиотеки имени Володи Дубинина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.

– Центральной детской библиотеке им. Володи Дубинина начались ремонтные работы. Подрядная организация ООО «КСИБ» приступила к капитальному ремонту кровли здания библиотеки, – говорится в сообщении.

Фото: администрация Керчи

Фото: администрация Керчи

Сейчас рабочие разбирают старую кровлю. Также им предстоит отремонтировать и покрасить стены, заменить электропроводку и восстановить видеонаблюдение.

Ранее сообщалось, что в Севастополе за пять лет намерены отремонтировать 71 здание в 40 школах. Список объектов, подлежащих капремонту, уже согласован.

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