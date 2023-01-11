В Севастополе на территории СНТ нашли 50-килограммовую авиабомбу времен ВОВ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по городе Севастополю

В Севастополе сотрудники специального отряда МЧС вывезли с территории садового товарищества 50-килограммовую бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка чрезвычайного ведомства.

– 11 января в 08:05 минут в ГУ МЧС России по городу Севастополю поступила информация, что в СТ «Солнышко» обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной. Он <…> идентифицирован как немецкая авиабомба SD-50. Вблизи находится зона частной жилой застройки, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по городе Севастополю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по городе Севастополю

Эксперты установили, что состояние и тип взрывателя позволяют вывезти бомбу на спецполигон, чтобы там подорвать.

ГУ МЧС по Севастополю было переведено в режим чрезвычайной ситуации. К обеспечению безопасности населения и инфраструктуры были привлечены представители правительства Севастополя, экстренных ведомств и организаций. Жителей ближайших улиц проинформировали о необходимости на время покинуть опасную зону.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по городе Севастополю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по городе Севастополю

– В настоящее время находка транспортирована на спецполигон, где будет ликвидирована путем контролируемого подрыва, – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на улице Узловой в Симферополе произошел пожар в складском помещении. Площадь возгорания составила порядка 500 квадратных метров. Огонь оперативно потушили, обошлось без пострадавших.

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