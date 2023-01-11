В Симферополе отец автоледи, нарушившей ПДД, пытался дать взятку ДПСникам

Сотрудниками Госавтоинспекции в Симферополе пресечен факт дачи взятки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Симферополе отец 28-летней автоледи, которая нарушила ПДД, выехав на «‎встречку», пытался откупиться от сотрудников полиции взяткой в размере двух тысяч рублей.

- С целью избежать ответственности за совершенное правонарушение 54-летний пассажир автомобиля, который является отцом водителя, предложил сотруднику полиции деньги в сумме две тысячи рублей, которые он положил на заднее сидение служебного автомобиля, - цитирует КИА сообщение пресс-службы МВД по Республике Крым.

На водителя составили административный протокол, также на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Напомним, в конце декабря пьяный водитель в Евпатории пытался откупиться от ДПСников взяткой в 20 тысяч рублей. От незаконного вознаграждения должностные лица отказались и предупредили мужчину об ответственности.

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