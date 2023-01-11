Главгосэкспертиза одобрила строительство газопровода в крымском пгт. Голубой Залив

В Голубом Заливе одобрено строительство газопровода Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главгосэкспертиза одобрила строительство газопровода «Веселое - Кореиз» для подачи «голубого топлива» в пгт. Голубой Залив, входящий в городской округ Ялта.

- Переход на экологически более чистое газовое топливо позволит местному населению, а также учреждениям и предприятиям отказаться от более дорогого твердого топлива или электроэнергии, - цитирует «Крымская газета» главного эксперта проекта Службы ГЭП по объектам производственного назначения Главгосэкспертизы РФ Алексея Богуша.

Протяженность трассы газопровода составит чуть более 14 километров. Часть будет проходить под землей вдоль Севастопольского шоссе, еще часть - над землей уже вдоль шоссе Южнобережного. Застройщиком объекта выступает ГУП РК «Крымгазсети», генпроектировщиком - ООО «Симинжгаз».

Напомним, в Крыму продолжается работа по газификации и догазификации населенных пунктов. Так, несколькими месяцами ренее еще 600 жителей полуострова получили возможность провести газ в свои дома - в Новоалексеевке ввели в эксплуатацию почти 10 километров сетей газоснабжения.

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