В Крыму изменили расписание электричек с 16 по 31 января 2023

В Крыму электрички - это популярный вид общественного транспорта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму временно поменяли график движения пригородных электричек.

- Из-за ремонта путей на перегоне Джанкой - Отрадная временно изменяется график движения пригородных поездов, - сообщили в ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания), отметив, что обновленное расписание будет действовать две недели - с 16 по 31 января 2023 года.

Корректировки коснулись пригородных поездов, проходящих через станцию Отрадная.

Железнодорожники отмечают, что подробнее об изменениях расписания электричек можно прочитать на официальном сайте компании.

Измененное расписание будет действовать с 16 по 31 января 2023 года. Фото: скрин страницы ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Напоминаем, что на Крымском полуострове с 1 января 2023 подорожал проезд в пригородных поездах, но тарифы выросли не очень сильно.

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