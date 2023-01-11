В Крыму задержали трех молодых людей, ограбивших ломбард на 2 млн рублей

В Крыму задержали троих молодых людей, ограбивших ювелирный магазин в поселке Приморский под Феодосией
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Крыму задержали троих молодых людей, ограбивших ломбард в поселке Приморский под Феодосией. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
– В территориальный отдел полиции г. Феодосии поступило сообщение об ограблении ломбарда в поселке Приморский. В результате нападения были похищены денежные средства в размере более 187 тысяч рублей и ювелирные изделия на общую сумму, превышающую 2 миллиона рублей. Оперативники установили, что грабителями являются трое 20-летних местных жителей, – говорится в сообщении.
Двоих парней задержали на трассе в селе Береговое под Феодосией, третьего – по месту временного проживания в Симферополе.
Как выяснилось, преступление было тщательно спланировано. Парни арендовали в Белогорском районе автомобиль, номера которого замазали грязью. На «дело» они пошли в масках и строительных перчатках.
– В конце рабочего дня, выждав момент, когда кассир выходила из помещения, двое злоумышленников ворвались внутрь. Один из них стал удерживать женщину, которая от испуга выронила ключи. В это время напарник проник в комнату с сейфом, где, используя подобранные ключи, вскрыл его. Третий соучастник ожидал подельников в машине, – рассказали в МВД.
С похищенными деньгами и ювелиркой парни поехали на съемную квартиру в Симферополе. Поделив добычу, разъехались.
В полиции полагают, что украшения молодые люди впоследствии сбыли в комиссионные магазины, выручив за них порядка 400 тысяч рублей, из которых половину успели потратить. При задержании полицейские изъяли почти всю похищенную из ломбарда «наличку», а также 200 тысяч рублей, вырученных от продажи ювелирки.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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