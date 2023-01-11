«Гранд Сервис Экспресс» с 16 по 31 января поменяет расписание некоторых поездов из-за ремонта дороги в Крыму

Фото: t.me/tavria_train

Расписание движения некоторых поездов, следующих в Крым, изменится в связи с ремонтом участка дороги на севере полуострова. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

– «Гранд Сервис Экспресс» объявляет об изменении расписания движения ряда поездов дальнего следования в связи с ремонтными работами на участке Джанкой – Отрадная в Крыму в период с 16 по 31 января, – говорится в сообщении.

С изменениями можно ознакомиться на сайте ГСЭ или в телеграм-канале компании.

Ранее КП-Крым писала, что Симферополь вошел в топ-10 городов, куда едут на поездах после праздников. Был проанализирован период бронирования билетов с 10 по 31 января 2023 года.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50