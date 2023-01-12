Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 5:30

Работа Керченской паромной переправы возобновлена вечером 11 января

Накануне в очереди на переправу ожидало не менее 197 машин
Екатерина НАЗАРОВА
Работа Керченской паромной переправы возобновлена

Работа Керченской паромной переправы возобновлена

Фото: Евгения ГУСЕВА

Паромы возобновили работу в Керченском проливе после непогоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

- По состоянию на 22.00 часов 11 января движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, - говорится в сообщении.

Напомним, с вечера 10 января работа паромов в Керченском проливе была приостановлена ввиду непогоды. В очереди на переправу ожидало не менее 197 машин.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50