Работа Керченской паромной переправы возобновлена вечером 11 января

Работа Керченской паромной переправы возобновлена Фото: Евгения ГУСЕВА

Паромы возобновили работу в Керченском проливе после непогоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

- По состоянию на 22.00 часов 11 января движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, - говорится в сообщении.

Напомним, с вечера 10 января работа паромов в Керченском проливе была приостановлена ввиду непогоды. В очереди на переправу ожидало не менее 197 машин.

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