Фото: Михаил Афанасьев/Tg

В Симферополе отремонтировали подсветку «шахматного фонтана», сообщил глава местной администрации Михаил Афанасьев.

- Во время пуско-наладочных работ декоративного освещения объекта действительно были выявлены отрезки светодиодной ленты, которые имели заводские дефекты. Все неработающие части освещения были оперативно заменены и включены в общую систему освещения, - написал он в своем Tg-канале.

Сейчас подсветка фонтана работает исправно.

Напомним, ремонт «шахматного фонтана» в крымской столице на набережной Салгира завершился в конце декабря 2022 года. К его ремонту приступили в сентябре. Рабочие привели в порядок чашу сооружения, парапеты и ступени, заменили плитку, насосное оборудование, форсунки, а также подводящие сети.

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