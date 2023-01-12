В Симферополе хотят возобновить работу аттракционов «Сюрприз» и «Орбита»

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В 2023 году в Симферополе намерены возобновить работу аттракционов «Сюрприз» в Детском парке и «Орбита» в парке имени Гагарина.

- Аттракционы имеют государственную регистрацию и готовы принимать посетителей в штатном режиме, - сообщил начальник инспекции Гостехнадзора РК Алексей Игнатенко и директор МБУК «Парки столицы» Роман Филипенко.

Ранее крымские аттракционы назвали самыми безопасными в России по итогам 2022 года. В республике за минувшие 12 месяцев было зафиксировано одно происшествие, в других же регионах страны регистрируют 1-2 таких происшествия в месяц.

Стали свидетелем происшествия ил​и хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50