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НовостиОбщество12 января 2023 8:47

Участники СВО поздравили крымчан со Старым Новым годом

Ранее ученики кадетского класса отправили бойцам посылки
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Российских военных так растрогали подарки крымских кадетов, что они записали ребятам ответное видео. Фото: скриншот из видео

Российских военных так растрогали подарки крымских кадетов, что они записали ребятам ответное видео. Фото: скриншот из видео

Этот Новый год не все отметили в кругу семьи. Участники специальной военной операции встретили 2023 год на передовой, отважно защищая нашу страну.

Порадовать российских бойцов сладкими подарками к новогодним праздникам в середине декабря решили кадеты седьмого класса «Школьной академии имени Мальцева». Такое решение было принято не случайно - участвует в СВО отец одной из учениц. По словам школьницы, крымские военнослужащие мечтали о шоколаде и конфетах - амуницией их обеспечили, но простые человеческие радости никто не отменял. Юные патриоты собрали несколько мешков приятных подарков, а также написали нашим бойцам трогательные письма.

Военнослужащих растрогали посылки крымских школьников. Но ответить ребятам на новогодних каникулах участники СВО не успели - на передовой не бывает выходных и праздников. Однако бойцы записали ответное видео аккурат к Старому Новому году, поздравив ребят стихами.

- Я Деду Морозу письмо напишу. Здоровья и счастья для вас попрошу. И вы ему тоже пишите. Стесняться не надо - просите. Просите, чтоб дети смеялись. Чтоб взрослые жить не боялись, - обратились наши военнослужащие.