Участники СВО поздравили крымчан со Старым Новым годом

Российских военных так растрогали подарки крымских кадетов, что они записали ребятам ответное видео. Фото: скриншот из видео

Этот Новый год не все отметили в кругу семьи. Участники специальной военной операции встретили 2023 год на передовой, отважно защищая нашу страну.

Порадовать российских бойцов сладкими подарками к новогодним праздникам в середине декабря решили кадеты седьмого класса «Школьной академии имени Мальцева». Такое решение было принято не случайно - участвует в СВО отец одной из учениц. По словам школьницы, крымские военнослужащие мечтали о шоколаде и конфетах - амуницией их обеспечили, но простые человеческие радости никто не отменял. Юные патриоты собрали несколько мешков приятных подарков, а также написали нашим бойцам трогательные письма.

Военнослужащих растрогали посылки крымских школьников. Но ответить ребятам на новогодних каникулах участники СВО не успели - на передовой не бывает выходных и праздников. Однако бойцы записали ответное видео аккурат к Старому Новому году, поздравив ребят стихами.

- Я Деду Морозу письмо напишу. Здоровья и счастья для вас попрошу. И вы ему тоже пишите. Стесняться не надо - просите. Просите, чтоб дети смеялись. Чтоб взрослые жить не боялись, - обратились наши военнослужащие.