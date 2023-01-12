Глава СК Бастрыкин поручил проверить информацию о ненадлежащем благоустройстве сквера в Ялте

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ненадлежащем благоустройстве сквера имени Н.Я. Данилевского в Ялте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ненадлежащем благоустройстве сквера имени Н.Я. Данилевского в Ялте. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

– В аккаунте Информационного центра СК России оставлены комментарии о том, что в городе Ялте Республики Крым более двух лет не принимается мер к надлежащему благоустройству сквера имени Н.Я. Данилевского. Сообщается, что в утвержденном контракте цены на строительные материалы занижены, а на малые архитектурные формы – наоборот, завышены. Отмечается также, что установленные карусели не отвечают требованиям безопасности, что создает угрозу для жизни и здоровья детей, – говорится в сообщении.

И.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Василию Цаплину поручено провести процессуальную проверку, а также представить доклад о ее результатах. Ход проверки поставлен на контроль центрального аппарата ведомства.

Ранее сообщалось, что в Ялте после обращений жителей снесут летнее кафе, закрывшее корневую систему краснокнижных деревьев. Строительство некапитальной площадки было начато без разрешения, в настоящее время оно приостановлено.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50