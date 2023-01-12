СК проверит законность продажи насосной станции в Массандре

Следователи проверят доводы заявительницы, будет организован ее личный прием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил проверить информацию о возможных нарушениях при продаже насосной станции в Массандре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– В ходе мониторинга социальной сети «ВКонтакте» было выявлено обращение жительницы Ялты, которая сообщает о грубых нарушениях при продаже должностными лицами Массандровской насосной станции по ул. Винодела Егорова в Ялте, причем – в период засушливого сезона, – говорится в сообщении.

Следователи проверят доводы заявительницы, будет организован ее личный прием.

Ранее сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о ненадлежащем благоустройстве сквера имени Н.Я. Данилевского в Ялте.

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