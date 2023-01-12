Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 13:17

Десять классов в крымских школах закрыты на карантин

Также закрыты пять групп в четырех детских садах республики
Екатерина НАЗАРОВА
10 классов в школах Крыма закрыты на карантин

10 классов в школах Крыма закрыты на карантин

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Десять классов в семи школах Крыма закрыли на карантин.

Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службу Министерства образования, науки и молодежи РК, учебные учреждения, в которых ввиду распростарнения инфеции решили отправить детей на «‎удаленку»‎, расположены в Алуште, Керчи, Симферополе, Джанкойском, Ленинском, Раздольненском, Сакском районах.

Кроме того, закрыты пять групп в четырех детских садах - в Алуште, Керчи, Красногвардейском, Черноморском районах.

Напомним, более 900 тысяч крымчан вакцинировались от гриппа. Среди них 706 тысяч взрослого населения и 238 тысяч детского.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50