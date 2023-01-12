Десять классов в крымских школах закрыты на карантин

10 классов в школах Крыма закрыты на карантин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Десять классов в семи школах Крыма закрыли на карантин.

Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службу Министерства образования, науки и молодежи РК, учебные учреждения, в которых ввиду распростарнения инфеции решили отправить детей на «‎удаленку»‎, расположены в Алуште, Керчи, Симферополе, Джанкойском, Ленинском, Раздольненском, Сакском районах.

Кроме того, закрыты пять групп в четырех детских садах - в Алуште, Керчи, Красногвардейском, Черноморском районах.

Напомним, более 900 тысяч крымчан вакцинировались от гриппа. Среди них 706 тысяч взрослого населения и 238 тысяч детского.

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